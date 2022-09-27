المجلس التشريعي الفلسطيني: المسجد الأقصى محور الصراع ودونه تراق الدماء ولن نسمج للاحتلال بطمس هوية القدس وتهويدها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:48

المجلس التشريعي الفلسطيني: المسجد الأقصى محور الصراع ودونه تراق الدماء ولن نسمج للاحتلال بطمس هوية القدس وتهويدها

منذ 53 mins 27 September، 2022
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