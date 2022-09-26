هيئة ادارة السير والاليات والمركبات تعلن عن توقف معاملات تسجيل السيارات

أعلنت “هيئةُ ادارةِ السيرِ والالياتِ والمركبات”، عن توقفِ “معاملاتِ تسجيلِ السياراتِ للأسبوعِ الثاني على التوالي بسببِ نفادِ رخصِ السير، واضافت الهيئةُ في بيانٍ لها انها تعتذرُ عن استقبالِ المواطنين والمعقبين لدى دائرةِ التسجيلِ في كافةِ اقسامِ وفروعِ مصلحةِ تسجيلِ السيارات، على ان تفتحَ الهيئةُ ابوابَها نهاري الثلثاءِ والاربعاء، من هذا الاسبوعِ لكافةِ معاملاتِ السوقِ ويتوقفُ العملُ بالكشفِ الميكانيكي على الآلياتِ لهذا الاسبوع.

وتُجرى امتحاناتُ السوقِ نهاري الاربعاءِ والخميسِ كالمعتاد، على ان يتمَ اصدارُ بيانٍ حولَ طبيعة ِالعمل ِللاسابيعِ المقبلةِ في حينِه.

المصدر: قناة المنار