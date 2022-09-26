برهوم: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تتطلب تصعيد الفعل المقاوم

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فوزي برهوم، أنّ ما يجري من اقتحامات وانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك، تعكس حجم التطرف والعنصرية التي وصلت إليها العقلية والذهنية “الإسرائيلية” في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وشدد برهوم في تصريح اليوم الإثنين على أنّ شعبنا الفلسطيني بمقاومته المتصاعدة وبثباته وتصديه للاقتحامات وعمليات التهويد، استطاع أن يحول هذه المسيرات و الاقتحامات إلى حالة استنزاف مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا.

وطالب أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، بالاستمرار في التحشيد والرباط في الأقصى والدفاع عنه وحمايته بكل قوة، وأيضًا تصعيد المد الثوري والفعل المقاوم ضد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى نشكل حالة ردع له.

ودعا كل أبناء الأمة العربية والإسلامية، للانخراط في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وإدراك أنّ هذه الحرب ليست على الأقصى والقدس فحسب، إنّما هي على المنطقة برمتها، مطالبًا بتشكيل أكبر حالة دعم وإسناد لشعبنا ولأهلنا في القدس والمرابطين في المسجد حتى نستطيع حماية مقدساتنا”.

المصدر: وكالة شهاب