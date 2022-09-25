حسن مراد: سنرفض مشروع الموازنة

قال النائب حسن مراد إنه سيرفض مشروع الموازنة المقترح أمام المجلس النيابي يوم الاثنين لأنه لم ير فيه أي تغيير جدي للسياسات التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه منذ 30 عاما.

وطالب مراد “بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤمن بعروبة لبنان وسيادته وحقه في استعادة أراضيه، وحماية ثرواته وأولها المقاومة، ويستكمل التحقيق الجنائي ويكرس استقلالية القضاء ويوقف الهدر والفساد”.

ودعا مراد إلى “تطبيق كامل لاتفاق الطائف، وإلغاء الطائفية السياسية، وبناء الدولة الواحدة في إطار اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس للشيوخ، وسن قانون انتخابي عادل يعتمد الدوائر الكبرى على قاعدة النسبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام