حسن مراد: سنرفض مشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 19:20

حسن مراد: سنرفض مشروع الموازنة

منذ 3 ساعة 25 September، 2022
حسن مراد
لبنان

قال النائب حسن مراد إنه سيرفض مشروع الموازنة المقترح أمام المجلس النيابي يوم الاثنين لأنه لم ير فيه أي تغيير جدي للسياسات التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه منذ 30 عاما.

وطالب مراد “بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤمن بعروبة لبنان وسيادته وحقه في استعادة أراضيه، وحماية ثرواته وأولها المقاومة، ويستكمل التحقيق الجنائي ويكرس استقلالية القضاء ويوقف الهدر والفساد”.

ودعا مراد إلى “تطبيق كامل لاتفاق الطائف، وإلغاء الطائفية السياسية، وبناء الدولة الواحدة في إطار اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس للشيوخ، وسن قانون انتخابي عادل يعتمد الدوائر الكبرى على قاعدة النسبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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