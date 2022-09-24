مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 24-9-2022

عندَ تَعدادِ ضحايا مركبِ الموتِ توقفت الآمالُ على ساحلِ طرطوس السورية، وباتَ البحثُ عن امكانِ انتشالِ جثثِ المفقودينَ بعدَ فقدانِ الاملِ بوجودِ ناجين..

ولانَ الكارثةَ اكبرُ من ارقامِ الضحايا، فانَ الفاجعةَ توزعت على غيرِ منطقةٍ لبنانيةٍ ومخيماتٍ فلسطينية، والعلاجُ بضربِ النوايا الخبيثةِ لتجارِ الموتِ المُسَيِّرينَ لرِحلاتِ الهجرة، العازمينَ على تَكرارِها دونَ مراعاةِ الحدِّ الادنى من شروطِ السلامة، وانما شرطُهم الوحيدُ لتجارةِ الارواحِ هو الكَسبُ المادي. وفي خطوةٍ لعَلَّها تكونُ رادعةً لهؤلاء، أوقفَ الجيشُ اللبنانيُ احدَ المتورطينَ بتسييرِ رحلةِ الموتِ قربَ ارواد..

اما رُوّادُ السياسةِ في لبنان، فغيابُ اهتمامِهم شبهُ تام، فيما الاهلُ المفجوعونَ بانتظارِ ما يبعثُ به السوريون من جثثٍ او اخبار، او ما تَنقلُه اليهم الجهاتُ المبادرةُ للتواصلِ معَ الجانبِ السوري لكشفِ مصيرِ المفقودين ..

في الكشوفاتِ السياسيةِ رصدٌ لآمالٍ حكومية، وهو ما رآهُ نائبِ الامينِ العامّ لحزبِ الل الشيخ نعيم قاسم ممكناً خلالَ الاسبوعِ المقبل، لانَ التقاربَ الحاصلَ بينَ الرئيسينِ يمكنُ أن يُسهّلَ اخراجَ الحكومةِ الى النورِ كما قال. اما في شأنِ الترسيمِ البحري فانَ قولَ حزبِ الله لا يخضعُ لا للتسريباتِ الاعلاميةِ ولا للتحليلاتِ اليومية، ولا لما يشاعُ عن تقدمٍ او تعثرٍ بالملف، بل يكونُ بعدَ اعطاءِ عاموس هوكشتاين النصَّ الخطيَّ للدولةِ اللبنانية ، وتقولُ الدولةُ اِنه ينسجمُ معَ تحصيلِ حقوقِها – بِحَسَبِ الشيخ قاسم ..

وبحثاً عن قواسمَ مشتركةٍ على ابوابِ الاستحقاقاتِ الوطنية، كانت خطوةُ دارِ الفتوى لجمعِ نوابِ الطائفةِ السنيةِ الكريمةِ برعايةِ مفتي الجمهوريةِ الشيخ عبد اللطيف دريان.

المصدر: قناة المنار