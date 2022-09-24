اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان من نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وداهمت منازل عدة، واعتقلت الشابين براء حشاس، وحسام أبو زيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سلامة حنني وعدي محمود حنني، أثناء مرورهما على حاجز “بيت فوريك” شرق نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا من قرية كفر عين شمال غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عاصف الرفاعي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.

المصدر: فلسطين اليوم