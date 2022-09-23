الجيش الإيراني يدين الاعتداء على خدام الشعب في مقرّ قيادة الشرطة

دان الجيش الإيراني الاعتداء الذي شنّته حفنة من “الأوباش” على مقرّ قيادة قوات الشرطة، وأكد أن هذه القوات كانت ولا تزال تسعى ليلًا نهارًا لتوفير الراحة والأمن للمواطنين.

وأوضح الجيش في بيان له، أنَّ هؤلاء “الأوباش تسببوا في إلحاق خسائر بالأموال العامة والمؤسسات والإخلال بالأمن العام وأثاروا الفوضى في البلد”.

وقال البيان: “إنَّ أعداء النظام الإسلامي الذين فشلوا في مختلف مؤامراتهم ضد هذا النظام المقدس، لجأوا إلى أساليب أخرى وبأي ذريعة كانت من أجل سلب راحة المواطنين وإثارة الفوضى وأعمال الشغب في إيران”.

وأشار إلى الإساءة للقرآن الكريم وحرق العلم الإيراني الذي كتبت عليه كلمة لا إله إلا الله وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية، مشددًا على أن “مثل هذه الأعمال تهدف إلى إضعاف النظام الإسلامي والإخلال بالانسجام القائم بين الشعب الإيراني وهذا النظام المقدس”.

المصدر: وكالة فارس