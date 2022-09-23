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September 23 2022 - 13:32

ماكرون عاجز عن فهم بوتين!

منذ 29 mins 23 September، 2022
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أخبار دولية - فرنسا

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يستطيع تفسير تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

ويعرف عن ماكرون أنه أجرى محادثات عديدة ومطولة مع بوتين، وهي لم تتوقف مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأجاب الرئيس الفرنسي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” حين سئل عن دوافع بوتين قائلا: “ليس لدي تفسير منطقي. يبدو لي أن هذا مزيج من الاستياء، واستراتيجية الهيمنة في المنطقة، وأود أن أقول، هي عواقب كوفيد -19، والعزلة”، كما وصف ماكرون قرار إطلاق العملية الخاصة بالخطأ الأول “الهائل”.

المصدر: وكالات

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