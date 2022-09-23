الإمام الخامنئي: رسالة الشهداء هي ان الصمود امام شياطين القوة والجور توصل الى الانتصار

أكد الإمام السيد علي الخامنئي بان رسالة الشهداء تذكرنا بان الصمود امام شياطين القوة والجور توصل الى الانتصار وازالة الخوف والحزن.

وفي رسالة وجهها الإمام الخامنئي بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس ويوم “ضيافة الشهداء” تزامنا مع مراسم تنظيف وتعطير ووضع اكاليل الزهور على قبور الشهداء في كافة انحاء البلاد، تليت من قبل ممثله في مؤسسة شؤون الشهداء والمضحين في مقبرة “جنة الزهراء” جنوب العاصمة طهران، قال ان “اسبوع الدفاع المقدس هو أفضل وأنسب وقت لتكريم ذكرى وأسماء الشهداء الأعزاء والاستماع إلى رسالتهم”.

واضاف الإمام الخامنئي في الرسالة إن “رسالة الشهداء بشرى سارة لقلوب واعية وآذان صاغية. تذكرنا هذه الرسالة الكريمة بأن الصمود بوجه شياطين القوة والجور سيؤدي في النهاية إلى النصر وإزالة الخوف والحزن”.

وتابع سماحته “هذه الرسالة تمنح الحياة، وتعطي القوة والأمل، وهي حاجة الشعب الايراني العظيم وجميع احرار العالم اليوم وعلى الدوام”.

وختم سماحته رسالته بالقول: “سلام الله على الشهداء الاعزاء”.

المصدر: وكالة فارس