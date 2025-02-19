الإمام الخامنئي استقبل أمير قطر: لا فرق بين الرؤساء الأميركيين ونسعى لتوسيع العلاقات مع الجيران

أكد الامام السيد علي الخامنئي خلال استقباله الاربعاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أن توسيع العلاقات مع الجيران هي السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية.

وقال الامام الخامنئي إن ” إحدى السياسات المعلنة لحكومة السيد مسعود بزشكيان هي أيضاً توسيع العلاقات مع الجيران وبفضل الله تم إنجاز عمل جيد في هذا المجال وتم تحقيق بعض التقدم والسيد عراقجي وزير الخارجية المحترم نشط وديناميكي في هذا المجال”، وأمل في أن “تعود الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في طهران بالنفع على البلدين وأن يتمكن الجانبان من أداء واجباتهما تجاه جيرانهما بشكل أفضل من ذي قبل”.

وأشار الامام الخامنئي إلى تصريحات أمير قطر بشأن القضايا الإقليمية، وأضاف “نحن نعتبر دولة قطر دولة صديقة وشقيقا، على الرغم من أن هناك قضايا لا تزال غير واضحة وغير محلولة، مثل إعادة الاصول الإيرانية التي تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر ونحن نعلم أن العائق الرئيسي أمام تنفيذ الاتفاق الذي تم في هذا الصدد هو الولايات المتحدة”، ولفت إلى أنه “لو كنا مكان قطر لتجاهلنا الضغوط الأميركية ورددنا اصول الطرف الآخر وما زلنا نتوقع مثل هذا الإجراء من قطر”، وأكد ان “لا فرق بين الرؤساء الأميركيين”.

يذكر ان امير قطر يزور ايران في زيارة رسمية على رأس وفد كبير، وقد أقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، استقبالا رسميا لأمير قطر في مجمع سعد آباد التاريخي – الثقافي.

المصدر: وكالة مهر