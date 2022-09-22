بايدن يعلن حالة الطوارئ في بورتوريكو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على إعلان حالة الطوارئ في بورتوريكو وأمر بالمساعدة الفيدرالية للمناطق المتضررة من إعصار “فيونا”.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن المساعدة يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة، مشيرا إلى أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا للحكومات المحلية وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لإزالة الحطام وتدابير الحماية الطارئة في جميع البلديات الـ 78 بورتوريكو.

وواصل الإعصار القوي “فيونا” الذي بدأ في 17 سبتمبر، تقدمه نحو أرخبيل برمودا ترافقه رياح بلغت سرعتها 215 كلم/ساعة، وذلك بعدما عاث خرابا في منطقة البحر الكاريبي، ولا سيما في بورتوريكو حيث خلف أضرارا كبيرة وقطع الماء والكهرباء عن الغالبية العظمى من السكان.

ويتحضر أرخبيل برمودا البريطاني البالغ عدد سكانه نحو 64 ألف شخص لوصول الإعصار في وقت متأخر من اليوم الخميس، وفقا للمركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي.

وبالإضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها في منطقة الكاريبي، خلف الإعصار أربعة قتلى في بورتوريكو وقتيلين في جمهورية الدومينيكان وقتيلا في غوادالوب.

المصدر: وكالات