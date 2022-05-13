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May 13 2022 - 09:44

مصرع 11 شخصا على الأقل جراء غرق سفينة بالقرب من بورتوريكو

منذ 2 ساعة 13 May، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا جراء غرق سفينة بالقرب من سواحل جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.

وأكد خفر السواحل عبر حسابه على “تويتر” العثور على 11 جثة ونجاة 31 شخصا من الحادث.

وحسب معلوماته، فإن السفينة انقلبت وغرقت على بعد 12 ميلا إلى الشمال من سواحل بورتوريكو.

ورجح خفر السواحل أن السفينة كانت تقل مهاجرين غير الشرعيين.

يذكر أن بورتوريكو هي جزيرة في البحر الكاريبي تتبع للولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بصفة الولاية. وهي قريبةرمن بعض الدول الفقيرة في المنطقة التي تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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