غروسي يناقش في الأمم المتحدة إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه

صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه ناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية.

ووفقا له، فإن الوضع حول المحطة ساء مرة أخرى بعد هدوء مؤقت، وقال “بعد زيارتي، تحسن الوضع قليلا، ولكن بعد ذلك عادت المشاكل للظهور”، مشرا الى أن “قصف المحطة استؤنف” لكنه لم يحدد الجهة التي تقوم بالقصف.

وأضاف أن العمل جار على جوانب محددة لإنشاء منطقة أمنية حول المحطة، وقال غروسي إن هناك قاعدة قوية للتوصل إلى اتفاقات بشأن محطة الطاقة النووية.

المصدر: وكالات