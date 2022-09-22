مقتل شخصين جراء تحطم مروحية تركية في طريقها لمكافحة حرائق غابات

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن مروحية تحطمت يوم أمس الأربعاء، أثناء توجهها إلى ميناء مرماريس لمكافحة حريق غابات، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح على متن المروحية، مبينة أن طاقم المروحية كان يضم روسيين اثنين وخمسة أتراك. لكن الوزارة لم تكشف عن جنسيات المتوفين.

كما أفاد مسؤول في المديرية العامة للغابات في تصريحات صحفية بأن المروحية حلقت من محافظة قسطموني الشمالية للانضمام إلى مروحيات أخرى في مرماريس، وهي منتجع على بحر إيجه.

ولم يصدر على الفور أي تفسير لسبب تحطم المروحية. وأفاد محافظ دنيزلي بفتح تحقيق في حادث تحطم المروحية.

يذكر أن حرائق اندلعت في غابات مرماريس، وأظهرت صور دخانا كثيفا خلف التلال الخضراء المطلة على البحر.

وساعدت الرياح القوية على انتشار الحرائق، فيما شاركت 15 مروحية وثماني طائرات في جهود إخماد النار، بينما عمل على الأرض 500 من أفراد حماية الغابات و40 شاحنة مياه ومدافع مياه تابعة للشرطة.

يذكر أنه في الصيف الماضي، اجتاحت الحرائق التي غذتها الرياح القوية ودرجات الحرارة الحارقة الغابات في مناطق البحر المتوسط وبحر إيجه في تركيا، بما في ذلك مارماريس، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وعدد لا يحصى من الحيوانات.

المصدر: وكالات