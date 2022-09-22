بايدن وتراس يبحثان تصريحات بوتين حول أوكرانيا

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة حول أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للبيت الأبيض الذي نقل تفاصيل الاجتماع بينهما، أكد بايدن وتراس التزامهما بمواصلة التنسيق بشأن التحديات العالمية بما في ذلك قضية دعم أوكرانيا.

وقالت تراس: “ندعم أوكرانيا ونمد يد العون للدول الديمقراطية لضمان الحرية والمستقبل المزدهر لشعوبنا”.

وذكر البيت الأبيض، أنهما أكدا مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الصينية، وتأمين إمدادات الطاقة الى أوروبا، وكشف الطرفان عن اتفاق بينهما للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.

ووصف الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا بـ “العدوانية”، مضيفين، ” أفعال بوتين تسلط الضوء على حاجة الحلفاء لمواصلة دعمهم لكييف”، بحسب تعبيرهما.

المصدر: وكالات