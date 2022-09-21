كيف نعقم مراطبين الزجاج لتخزين المونة من الخضار والفواكه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 15:22
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الامام السيد علي الخامنئي في أسبوع الدفاع المقدس: إيران اليوم وصلت الى مرحلة الردع والتفوق العسكري والأعداء يعلمون ذلك
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني أدرك أن النصر والازدهار والتقدم وردع العدو تتحقق بالمقاومة وليس بالاستسلام
الإمام الخامنئي: العدو فشل في وأْد الثورة الاسلامية وتحقيق الانتصار على الشعب الايراني الذي تَكَاتف وتوحَّد خلف الثورة
وزير التربية بالانابة عباس الحاج حسن وقع مرسوم صرف مستحقات أساتذة الجامعة اللبنانية ليتم صرفها في أقرب فرصة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش بدءاً من اليوم
بوتين: روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي ولدينا اسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: قادة عسكريون غربيون يديرون العمليات في كييف
شويغو: معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف الأطلسي تعمل ضد روسيا في أوكرانيا
بلومبيرغ: ارتفاع اسعار النفط وتراجع الاسهم الاوروبية مع إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 7% خلال تداولات اليوم عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية
فايننشال تايمز:الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش
الاتحاد الاوروبي: قرار روسيا الخاص بالتعبئة العسكرية ستكون له عواقب من جانبنا
رويترز: توقف إمدادات الغاز الروسي من خط يامال- أوروبا فيما تتواصل الإمدادات عبر أوكرانيا
الرئيس الايراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة اليمنية لمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر بوجه العدوان على اليمن
بيان مسيرة صعدة: الثورة مثلت دافعاً وحافزاً للشعب اليمني في التصدي للعدوان والهيمنة الخارجية
كيف نعقم مراطبين الزجاج لتخزين المونة من الخضار والفواكه؟
منذ 3 ساعة
21 September، 2022
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
المونة
تعقيم المراطبين
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