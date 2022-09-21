بالأرقام.. كم بلغ عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية؟

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو “بالنسبة للجيش الروسي الخسائر تصل إلى 5937 شخصا من رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة”.

كما أشاد الوزير بعمل الأطباء العسكريين الروس الذين نجحوا في إنقاذ أرواح الجنود الجرحى، منوها بأنه “عاد أكثر من 90% من إجمالي عدد الجرحى إلى الخدمة”.

كما تحدث الوزير الروسي عن خسائر الجانب الأوكراني، وأوضح شويغو أنه “في المرحلة الأولية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 إلى 202 ألف شخص.. وبلغ عدد القتلى في صفوفهم 61207، والجرحى 49368 جندي”، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت نصف جيشها.

كما أشار شويغو إلى أن القوات الروسية قامت بتصفية أكثر من ألفي مرتزق كانوا يقاتلون الى الجانب الأوكراني، وبقي الآن ما يزيد قليلا عن ألف أجنبي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: موقع المنار