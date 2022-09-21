بالأرقام.. كم بلغ عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 21 2022 - 11:10

بالأرقام.. كم بلغ عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية؟

منذ 27 mins 21 September، 2022
تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو “بالنسبة للجيش الروسي الخسائر تصل إلى 5937 شخصا من رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة”.

كما أشاد الوزير بعمل الأطباء العسكريين الروس الذين نجحوا في إنقاذ أرواح الجنود الجرحى، منوها بأنه “عاد أكثر من 90% من إجمالي عدد الجرحى  إلى الخدمة”.

كما تحدث الوزير الروسي عن خسائر الجانب الأوكراني، وأوضح شويغو أنه “في المرحلة الأولية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 إلى 202 ألف شخص.. وبلغ عدد القتلى في صفوفهم 61207، والجرحى 49368 جندي”، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت نصف جيشها.

كما أشار شويغو إلى أن القوات الروسية قامت بتصفية أكثر من ألفي مرتزق كانوا يقاتلون الى الجانب الأوكراني، وبقي الآن ما يزيد قليلا عن ألف أجنبي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة