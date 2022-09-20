دولار السوق السوداء يعود الى ما دون سقف ال38 الف بعد تخطيه ال39 الفاً يوم امس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 17:18

دولار السوق السوداء يعود الى ما دون سقف ال38 الف بعد تخطيه ال39 الفاً يوم امس

منذ 26 mins 20 September، 2022
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