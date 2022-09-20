النائب حسن عز الدين عن زيادة موازنة الجامعة اللبنانية : هناك اشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دولار

تحدث النائب حسن عز بالدين في تصريح من مجلس النواب، عن بند الجامعة اللبنانية الذي كان مدرجا على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل، لافتا الى “موضوع مستحقات الPCR الذي نفذته مختبرات الجامعة اللبنانية بموجب عقد موقع بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية ووزارة الاشغال العامة والطيران المدني”.

وتطرق الى البعد القانوني للموضوع، قائلا: “من حقنا كلجنة الادارة الرقابة على سير هذه القضية الوطنية، فالجامعة اللبنانية عابرة للطوائف والمذاهب، و86 الف طالب لا يستطيعون الذهاب الى الجامعات الخاصة. لذلك نحن حريصون على الوقوف على هذه الجامعة والتي هي ايضا من مسؤولية الدولة”.

أضاف: “كتلة الوفاء للمقاومة تمكنت من جعل الحكومة تتعهد مجددا بإضافة 500 مليار ليرة للجامعة. وقد توقفنا عند الموجبات التي تترتب على العقد، فهناك اشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دولار. إننا حريصون على المؤسسات ونعتبر ان هذا الموضوع مهم، والجميع كان مؤيدا وداعما لتحصيل حق الجامعة كي تتمكن من ادارة العام الدراسي المقبل، وتم التوافق على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام