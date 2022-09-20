لبنان الثاني عالمياً لجهة تضخم أسعار الغذاء

أعلن البنك الدولي عن لائحة الدول التي تتصدر قائمة تضخم أسعار الغذاء. ويظهر على لائحة الدول الـ10 بلد عربي وحيد، هو لبنان، الذي يأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة التضخم.

وحسب البنك الدولي، فإن زيمبابوي جاءت في المركز الأول بنسبة تضخم تبلغ 353%، فيما حل لبنان في المركز الثاني عالميا بنسبة 240%، وفنزويلا في المركز الثالث.

ولفت إلى أن “منظمة الأمم المتحدة للطفولة أصدرت مؤخرا تقريرا يحذر من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد أكثر من 58 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 29.5 مليون طفل في لبنان والسودان وسوريا واليمن، بسبب الصراع المتصاعد في المنطقة”.

وأوضح البنك، أنه “لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في الدول مرتفعا. حيث أظهرت المعلومات المأخوذة من الشهرين الأخيرين، بين مايو وأغسطس 2022 ، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية، أظهرت ارتفاعا في معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تقريبا، 93.3% من البلدان منخفضة الدخل، و90.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، و93% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، شهدت مستويات تضخم أعلى من 5%”.

المصدر: روسيا اليوم