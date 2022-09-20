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September 20 2022 - 00:54

الاطار التنسيقي يجدد تمسكه بالسوداني كمرشح لرئاسة الوزراء في العراق

منذ 3 ساعة 19 September، 2022
الاطار التنسيقي
العراق - عربي وإقليمي

جدد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. وقال الإطار في بيان، إنه تم اليوم عقد اجتماع اعتيادي بحضور كامل قياداته، “وناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد”.

وثمن الاطار التنسيقي الجهود الكبيرة التي بذلت لانجاح الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام. وجدد تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، نافياً كل ما غير ذلك من اشاعات.

وناقش الاطار التنسيقي الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من اجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية.

المصدر: مواقع

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