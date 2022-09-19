اعتصام امام مدخل قصر العدل في بيروت وهرج ومرج والجيش يبعد اهالي موقوفين عن البوابة الرئيسية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان اشكالا حصل أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.

وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، علما أن الاعتصام لا يزال قائما بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام