بالفيديو | عجاقة لبرنامج نهار جديد: اقفال المصارف سيزيد من تدهور سعر الليرة اللبنانية

تقفل المصارف أبوابها أيام 19 – 20 – 21 أيلول، استنكاراً لما حصل من اقتحامات، وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية، بحسب ما جاء في بيان الجمعية.

بدوره، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري عقد سلسلة اجتماعات مع المعنيين للبحث بالاجراءات المتخذة لضمان سلامة الموظفين عند العودة للعمل.

ويأتي اضراب المصارف في وقت شهد اسعار الدولار في السوق السوداء ارتفاعا كبيراً خلال الايام الماضية وصل الى حد ثمانية وثلاثين الف للدولار الواحد.

د. جاسم عجاقة: استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية

المصدر: موقع المنار