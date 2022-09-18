ايران تدعو لوقف اطلاق النار بين طاجيكستان وقرغيزيا

اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن القلق من تصعيد الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا، داعيا الى الوقف الدائم لاطلاق النار وحل وتسوية الخلافات بين البلدين.

واثر الاشتباكات الحدودية التي جرت بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزيا، اعرب كنعاني في تصريح له مساء السبت عن القلق من تصعيد هذه الاشتباكات، داعيا الى وقف اطلاق النار الدائم وحل وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والسبل السلمية.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى العلاقات الودية جدا التي تربط الجمهورية الاسلامية الايرانية بطاجيكستان وقرغيزيا، معلنا استعداد طهران لتقديم اي مساعدة ممكنة لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين.

يذكر ان وزارة الصحة القرغيزية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط 36 قتيلا و129 جريحا خلال الاشتباكات مع القوات الطاجيكية على حدود البلدين.

المصدر: وكالة ارنا