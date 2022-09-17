بالفيديو | في يوم الأربعين .. كربلاء المقدسة تغص بملايين الزوار

أعلنت السلطات العراقية ان عدد الزوار في الاربعينية تجاوز الواحد والعشرين مليون زائر، توافدوا الى المدينة لاحياء المناسبة ومواساة اهل البيت عليهم السلام.

في محضر سيد الشهداء عليه السلام لا صوت يعلو صوت الأنين، هنا تبوح دموع الوالهين بالحزن حد العشق المتجدد كل عام في ذكرى من وقف وحيداً يوم الطف قبل ألفٍ وأربعمئة عام.

عشرون مليون مشتاقٍ وأكثر.. كهدير البحر ماجوا.. احتضنتهم كربلاء المقدسة في مشهدٍ تاريخي مهيبٍ، قلوبهم الحزينة على مصاب العترة الطاهرة، خفقت حباً لصاحب الثورة الاعظم، معاهدة أن لا حياد عن النهج الحسيني.

الزوار المشاركون في مواكب الأحزان لمواساة سبايا بيت النبوة حضروا من أرجاء المنطقة كلها بل من اربعة اتجاهات الأرض، ليحيوا زيارة الاربعين في العشرين من صفر، في واحدٍ من أكثر المظاهر فرادة لاجتماع أتباع أهل البيت عليهم السلام.

ملايين المحبين وقفوا في أقدس البقاع لا يحول شئ بينهم وبين الشمس، لم يمنعهم الحر ولا كل المخاطر، من تجديد السير لتجديد البيعة لسيد الشهداء بنصرة الحق أينما حل، ورفض الظلم والاستكبار والدفاع عن مقدسات الأمّة وانتصاراتها العظيمة.

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المصدر: يونيوز