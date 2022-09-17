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September 17 2022 - 10:32

بالفيديو والصور.. مسيرات حاشدة في ايران إحياءً لأربعين الإمام الحسين (ع)

منذ 1 ساعة 17 September، 2022
إيران طهران تحيي ذكرى الاربعينية بمسيرات حاشدة لتجديد البيعة للإمام الحسين (ع) - snapshot 145.92
ايران - عربي وإقليمي

خرج مئات الالاف في العاصمة الايرانية طهران في مسيرات حاشدة احياء لذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)، مرددين الشعارات المواسية للإمام الحسين (ع) وأهل بيته، كما وإستذكروا مآثر وتضحيات الثورة الحسينية العظيمة.

وجدد المعزون المشاركون التأكيد على أهمية مواصلة طريق الامام الحسين (ع) وأهل بيته، ورفعوا الرايات الحسينية ورددوا شعارات من وحي المناسبة، مؤكدين تمسكهم بدرب الإمام الحسين (ع) والقيم التي تحملها كربلاء.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع).

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المصدر: وكالة يونيوز

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