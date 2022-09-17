بالصور.. حرم مقام الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة يكتظ بالزائرين ليلة الاربعين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2022 - 02:22
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نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: نأمل أن يتم تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن
الشيخ الخطيب: لو كانت القيادات اللبنانية تملك بعضاً من الإحساس بالمسؤولية لما بقيت حبيسة مصالحها الخاصة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: التسوية السياسية ضرورية وملحة والفراغ وسط بلد منهار حتى النخاع يعني أمّ الكوارث
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: من المؤسف أن أوكرانيا تُستخدم كأداة لتحقيق أهداف الغرب
بوتين: متفقون على الحاجة الى ضمانات أمنية ولكن سلطات كييف رفضت ذلك وهدفنا الرئيسي هو تحرير كل دونباس
أرمينيا تعلن مقتل 135 جنديا منذ بدء المعارك مع اذربيجان
بالصور.. حرم مقام الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة يكتظ بالزائرين ليلة الاربعين
منذ 2 ساعة
17 September، 2022
العراق
-
عربي وإقليمي
المصدر:
وكالة يونيوز
اربعين الامام الحسين (ع)
العراق
كربلاء المقدسة
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