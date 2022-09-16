مجلس النواب  استانف جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2022 - 15:18

مجلس النواب  استانف جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢

منذ 27 mins 16 September، 2022
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