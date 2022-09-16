مجلس النواب استانف جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2022 - 15:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل الناطق الرسمي لأنصار الله رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام
السيد نصر الله بحث مع عبد السلام والوفد المرافق آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً وفي اليمن خصوصاً
السيد نصر الله بحث مع عبد السلام والوفد المرافق مفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة
تعرض عدد من فروع المصارف في مناطق لبنانية لاقتحامات من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم
مودع لبناني يقتحم مع ابنه فرع بنك "بيبلوس" في الغازية ويحصل على مبلغ من وديعته قبل أن يسلم نفسه وابنه الى القوى الأمنية
جمعية مصارف لبنان تتخذ قراراً بالإقفال أيام 19 و20 و21 أيلول الجاري بعد "الاعتداءات المتكررة على المصارف"
جمعية مصارف لبنان: يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل للنظر بشأن الخطوات التالية
جمعية مصارف لبنان: نشدّد على نبذ العنف بكافة أشكاله والحل بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي يبحث الإجراءات الأمنية في ضوء مستجدات المصارف
رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد للمنار: نتمنى ألا تتطور الأمور أكثر وأن تعمد المصارف إلى إعادة أموال المودعين
مجلس النواب يستكمل جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2022 في ساحة النجمة
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: لبنان على مشارف الانهيار الشامل ويجب ان تنصب الجهود على إيجاد حلول حقيقية للأزمات
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: التسوية السياسية ضرورية وملحة والفراغ وسط بلد منهار حتى النخاع يعني أمّ الكوارث
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها بشكل واسع بلدتي عابود وبيت ريما شمال غرب رام الله
ملايين المسلمين يواصلون التدفق إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التوصل لاتفاق نووي
السيد رئيسي: رفع العقوبات عن طهران يجب أن يكون مصحوبا بتحقيق الضمانات للمضي قدماً في المفاوضات النووية
الرئيس التركي يقول إنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي لو أن الأسد حضرها
وكالة رويترز عن مصادر متابعة: رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري بدمشق خلال الأسابيع الماضية
انطلاق أعمال قمة شنغهاي للتعاون في سمرقند حضورياً لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا
الرئيس الصيني من قمة شنغهاي: سنمنع القوى الأجنبية من دعم كافة أشكال الفوضى في بلادنا
الرئيس الروسي من قمة شنغهاي: المنظمة تسعى لحلّ النزاعات من خلال الطرق الدبلوماسية والسياسية
فلاديمير بوتين: مستعدون للعمل من أجل حلّ الكثير من المشاكل في العالم أهمها الطاقة والغذاء
الرئيس الإيراني من قمة شنغهاي: دول منظمة شنغهاي يمكن أن تتصدى للسياسة الأحادية الأميركية
وزير الطاقة الروسي: خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" لتزويد الصين بالغاز الروسي "سيحلّ محلّ" خط أنابيب "نورد ستريم 2"
السفير الروسي لدى واشنطن: العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها أميركا تضرّ بمصالحها وبآفاق تعافي الاقتصاد العالمي
البيت الأبيض يعلن الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار
حكومة تايوان تعتبر أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضرّ بـ"السلام الدولي"
رئيسا قرغيزستان وطاجيكستان يدعوان قوات بلديهما الى الانسحاب بعد مواجهات حدودية
أرمينيا تعلن مقتل 135 جنديا منذ بدء المعارك مع اذربيجان
الشرطة البريطانية: توقيف شخص بعد حادثة طعن شرطيين 2 في لندن
منظمة أوكسفام: موجات الجفاف والفيضانات وظاهرة التصحّر زادت من شدة الجوع الحاد في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية
مجلس النواب استانف جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢
منذ 27 mins
16 September، 2022
عاجل
الموازنة العامة
مجلس النواب
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