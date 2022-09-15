تقريرمصور| السيد رئيسي خلال لقائه بوتين على هامش قمة شنغهاي: سنعمل على إبطال مفعول العقوبات الأميركية على روسيا وإيران

أكد الرئيسُ الإيراني السيد ابراهيم رئيسي أنَّ بلادَه ستعملُ على تحييدِ تأثيرِ العقوباتِ الأميركيةِ ضدَ روسيا وإيران.

وخلالَ لقائه الرئيسَ الروسيَ فلاديمير بوتين على هامشِ قمةِ دولِ منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفُها أوزبكستان، قال السيد رئيسي إنَّ العملَ ما زالَ في مراحلِه الأخيرةِ بشأنِ معاهدةٍ كبرى جديدةٍ بينَ روسيا وإيران، والتي ستمثلُ علاقةَ التعاون ِبينَ البلدين.

بدوره أشاد الرئيسُ بوتين خلالَ اللقاءِ بالعلاقاتِ الثنائيةِ بينَ طهران وموسكو، مؤكداً تطورَها في جميعِ المجالات.

الى ذلكَ وَقَّعَ وزيرُ الخارجيةِ الايراني حسين أمير عبداللهيان على مُذَكِّرةِ تَعَهُّداتِ العُضويةِ الدائمةِ للجمهوريةِ الاسلامية الايرانية في مُنظَّمةِ شنغهاي للتعاون وذلكَ اثناءَ حُضُورِهِ قمَّةَ رؤساءِ دُوَلِ المُنظَّمةِ في مدينةِ سمرقند باوزبكستان بِرفقَةِ الوفدِ الايرانيِّ عالي المستوى.

وقال أمير عبداللهيان ، لقد دخلنا الانَ في مرحلةٍ جديدةٍ منْ شتَّى اَشْكالِ التعاونِ الاقتصاديِّ والتجاريِّ والترانزيت والطاقةِ و غيرِهَا.

هذا وكانَ اَعضاءُ مُنظَّمةِ شنغهاي قد وَافقُوا على الانضمامِ الدائمِ لايران.

المصدر: قناة المنار