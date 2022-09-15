اتحاد نقابات موظفي المصارف: للصبر حدود

قال المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان له الخميس إن ما حصل ويحصل اليوم من عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة زملائنا في الفروع والمسّ بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولاً، بحيث يقتضي فوراً اتخاذ الخطوات والاجراءات التي أصبحت أكثر من ضروريةٍ من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف، للحد من هذا المسار الخطير.

وتابع البيان “إننا، بعد أن التزمنا الصمت حفاظاً على خدمة الزبائن ولو بالحدود الدنيا الموجودة، نُعلن بعد أن بلغ السيل الزبى، بأننا لا ولن نقبل بعد اليوم أن نكون كبش محرقة أو مكسر عصا وعرضةً للمخاطر والتمادي في نحر الكرامات”، واضاف ان “من يدري ماذا يُضمر لنا المستقبل في ظل غيابٍ شبه تامٍ من قِبل المعنيين كافة وفي ظل التهديدات التي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع أخرى”.

وقال البيان “إننا ومع كامل تفهّمنا لوجع المودعين ومعاناتهم، نُذكّرهم بأننا منهم، وإن ما يُعاني منه المودع يُصيبنا بنفس المعايير إن لم نقل أكثر، حيث أن مُطالباتنا تقف عند حدود محافظتنا على ديمومة العمل”، وتابع “في حال لم تُتخذ الاجراءات الآيلة إلى المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقتٍ، سيتّخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبةً إلى حين تأمين حمايتهم وصَون كرامتهم، فلقد صبرنا كثيراً وتغاضينا على جروحاتنا ولكن للصبر حدود”، واضاف “نأمل من المعنيين كافة الاستجابة لما تقدّمنا به كي لا نصل إلى ما لا نرغب في الوصول اليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام