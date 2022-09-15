إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2022 - 11:46
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توقيع اتفاقيات تعاون بين ايران وأوزبكستان في مجالات الزراعة والنقل والنفط والعلوم والمعرفة والطاقة والتعليم
رئيسة وزراء السويد: نتائج الانتخابات واضحة وأعلن استقالتي ومن المهم أن تحظى السويد بحكومة جديدة
إدارة الرئيس الأميركي توافق للعام الثاني عى التوالي على منح مصر الجزء الأكبر من المعونة العسكرية السنوية المخصّصة لها\
إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
منذ 41 mins
15 September، 2022
ايران
منظمة شنغهاي للتعاون
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إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
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