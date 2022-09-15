إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2022 - 11:46

إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

منذ 41 mins 15 September، 2022
أخبار موقع المنار

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