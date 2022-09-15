إيران توقع مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

وقعت إيران اليوم الخميس مذكرة بشأن انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت وكالة إرنا” أن وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان والأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، وقعا اللية الماضية على وثيقة حول عضوية إيران الكاملة في منظمة شانغهاى للتعاون، وذلك على هامش قمة المنظمة المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان.

وقال وزير الخارجية الإيراني: “من الآن فصاعدا، دخلنا مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل والطاقة”.

وتصبح بذلك إيران العضو التاسع في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان.

وكانت إيران منذ سنة 2005 دولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون، وبدأت عملية الانضمام للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة في عام 2021.

وفي وقت سابق أكد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، أن مصر وقطر حصلتا على صفة “شركاء الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: وكالة ارنا