سورية: ضربات جوية وصاروخية مشتركة من القوات السورية والروسية تستهدف مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير في ريف إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 18:00

سورية: ضربات جوية وصاروخية مشتركة من القوات السورية والروسية تستهدف مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير في ريف إدلب

منذ 49 mins 14 September، 2022
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