ما هي كمية الكافيين الموجودة في هذه المشروبات؟

بينما يحاول العديد من الأشخاص شرب كميات أقل من الكافيين، ربما سيكون من المفيد معرفة نسبة إضافتها إلى مشروبك المفضل.

وكانت القهوة من دون كافيين هي أقل المشروبات التي تحتوي على كافيين (8 ملليغرام)، يليها الشاي الأبيض (24 ملليغرامًا).

فيما يلي قائمة بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين بترتيب تصاعدي:

-الشاي الأخضر (36 ملليغرامًا)

-الشاي الأسود (47 ملليغرامًا)

-الشوكولاتة (50 – 60 ملليغرامًا)

-القهوة المركزة (80 ملليغرامًا)

-مشروب الطاقة (80 ملليغرامًا)

-القهوة السريعة (110 ملليغرامات)

-القهوة المفلترة (135 ملليغرامًا)

-القهوة المعتقة (150 ملليغرامًا)

مع التحذير بان الإكثار من شرب السوائل التي تحتوي على الكافيين قد يسبب التالي:

-زيادة في ضربات القلب

-تحفيز العقل وتنشيطه

-التسبب بالحموضة وعسر الهضم

-تحفيز الرئتين على توسعة الحويصلات الهوائية

-رفع مستوى حمض اليورك، ما يساهم في تكون الحصى الكلوي

-التسبب بمخاطر هشاشة العظام بسبب عدم امتصاص مادة الحديد

المصدر: سي ان ان