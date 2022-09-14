الميزانية الأمريكية تسجل عجزا قدره 220 مليار دولار في أغسطس

أعلنت الخزانة الأمريكية أن ميزانية البلاد سجلت عجزا قدره 220 مليار دولار خلال شهر أغسطس، بزيادة 29٪ قياسا بأغسطس الماضي الذي سجل عجزا بلغ 171 مليارا.

وقالت الوزارة إن المتحصلات في أغسطس نمت بمقدار 35 مليار دولار، أو 13٪ عن العام السابق إلى 304 مليار دولار، مع زيادة قدرها 25 مليار دولار، أو 11٪ في اقتطاع ضرائب الدخل الفردي الذي يمثل معظم المكاسب. إلا أن النفقات ارتفعت بمقدار 84 مليار دولار، أو 19٪ لتصل إلى 523 مليار دولار.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2022 التي تنتهي في 30 سبتمبر، انخفض العجز بنسبة 65٪ إلى 946 مليار دولار من 2.71 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي تضمنت الجزء الأكبر من الإنفاق من قانون خطة الإنقاذ الأمريكية الذي أصدره الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبلغ إجمالي الفائدة على الدين الفيدرالي 88 مليار دولار في أغسطس، ارتفاعا من 58 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وحتى الآن ارتفعت الفائدة على الدين الفيدرالي بنسبة 29٪ إلى 678 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستمر الفائدة على الديون في الارتفاع حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

المصدر: روسيا اليوم