بالفيديو | ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء حيث تجديد البيعة بالثبات على مبادئ الإسلام

ينطلق ملايين المسلمين من مختلف انحاء العالم ينطلقون في كل عام في مسيرات راجلة ضخمة لم يشهد العالم مثلها، متجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة في زيارة الاربعين حيث مرقد رمز الاحرار وابا الثوار الامام الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهما السلام).

وتشكل هذه المناسبة، لقاء روحياً كبيراً تسمو فيه النفوس، وتترفع عن ملذات الحياة، حيث يجدد المشاركون البيعة للإمام الحسين لتجسيد المبادئ والقيم السماوية التي جاء بها الاسلام العظيم والرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

وأصبحت زيارة الاربعين مشهدا كبيرا وشمسا ساطعة تنير طريق الكرامة والحرية لكل الساعين اليها في العالم اجمع في كل زمان ومكان، فهذه الجموع الحاشدة والاصوات الهادرة الممتزجة بحب الامام الحسين (عليه السلام) تؤكد للعالم اجمع بأنها تطلق اكبر صرخة مدوية في التاريخ لتحرير الانسان من اغلال الطاغوت والعبودية للمادة.

المصدر: يونيوز