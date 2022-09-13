الولايات المتحدة.. تأكيد أول حالة وفاة بجدري القردة

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد هذا العام بسبب الإصابة بعدوى جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، مبينة أن المتوفي يعاني من ضعف شديد في المناعة.

وأكدت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة أحد سكان مقاطعة لوس أنجلوس بسبب عدوى جدري القردة، مبينة أن المصاب كان يعاني من نقص المناعة الشديد وتم نقله إلى المستشفى.

هذا ولم تكشف إدارة الصحة عن أي معلومات أخرى عن الفرد مثل العمر أو الجنس أو العرق، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية “السرية والخصوصية”.

وهذه هي أول حالة وفاة مؤكد أنها ناجمة عن جدري القردة. وكان توفي رجل من ولاية تكساس، وصف أيضا بأنه يعاني من ضعف شديد في المناعة، الشهر الماضي بعد تشخيص إصابته بجدري القردة، على الرغم من أن الدور الذي لعبته العدوى في وفاته لا يزال قيد التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم