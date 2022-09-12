الإطار التنسيقي في العراق: نؤكد على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا على تجنيب البلاد المزيد من الأزمات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2022 - 19:38

الإطار التنسيقي في العراق: نؤكد على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا على تجنيب البلاد المزيد من الأزمات

منذ 31 mins 12 September، 2022
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