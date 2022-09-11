الوزير المرتضى :إذا قالت السلطة القضائية كلمة العدل بموضوعية فإن قولها ينبغي ان يكون غالبا ليكون به الحق والوطن غانمين

شدد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على إيمانه الراسخ بأن “السلطة القضائية إذا قالت كلمة العدل بعيدا من السياسة والبهرجات الإعلامية المغرية، فإن قولها ينبغي له أن يكون غالبا ليكون به الحق والوطن غانمين”، مؤكدا أن “الثقافة هي هوية لبنان الحقيقية الوحيدة، وهي التي بها لا بغيرها، يعبر حواجز الأزمنة ويدخل إلى فلك الحضارة الإنسانية التي ليست في عمقها ومآلها إلا سجل المآثر الثقافية البشرية”.

كلام المرتضى جاء خلال زيارة الى مركز عبدالله غانم الثقافي في بسكنتا، في حضور رئيس المركز، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا القاضي غالب غانم، رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي جان فهد، المحامي وسام غانم، رئيس بلدية بسكنتا جورج علم، الامين العام للحركة الثقافية في بسكنتا والجوار الاستاذ فرنسوا حبيقة وحشد من الفاعليات والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية في بسكنتا والجوار .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام