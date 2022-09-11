مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي المكسيك بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 08:42

مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي المكسيك بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود

منذ 15 mins 11 September، 2022
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