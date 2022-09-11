العمليات المشتركة في العراق: قتل 11 إرهابيًا بينهم قياديون بتنظيم”داعش” الإرهابي في ديالى والأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 01:06

العمليات المشتركة في العراق: قتل 11 إرهابيًا بينهم قياديون بتنظيم”داعش” الإرهابي في ديالى والأنبار

منذ 3 ساعة 10 September، 2022
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