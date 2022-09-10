“تليغراف” عن بوتين وأوروبا: هذا بالذات من يدير الاتحاد الأوروبي حقا

يناقش قراء صحيفة “تليغراف” البريطانية بشكل نشط، تراجع الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض سقف على أسعار الغاز الروسي، بعد “الإنذار” الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في مقالتها، أشارت صحيفة The Telegra، إلى أن تحذير بوتين هو الذي جعل الاتحاد الأوروبي يغير رأيه.

وقال أحد القراء معلقا “عمليا يدير بوتين بالفعل الاتحاد الأوروبي. على الأقل يتبعون كلماته”.

وأضاف آخر: “نعم نراه يمسك بحزم بزمام الغرب، ومن المضحك مشاهدة كيف يحاول الاتحاد الأوروبي المراوغة”.

وقال أحد القراء ممتعضا “بروكسل تلعب وفق قواعد موسكو، ويظهر الاتحاد الأوروبي مجددا وعلى مدى مرات عديدة عدم كفاءته”.

ولاحظ قارئ رابع “في غضون ذلك، يعاني جزء كبير من أوروبا من الركود، والديون الوطنية آخذة في الارتفاع، وثقة شركات في الدولة تنهار”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية