بوتين يرسل برقية إلى الملك تشارلز الثالث

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بمناسبة توليه العرش.

وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين: “جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش. أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وكل الخير”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال تشارلز البالغ 73 عاما في كلمة بعد المراسم إنه “يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة” المناطة بالملك.

وحضر الفعالية مئات من أعضاء المجلس ومن بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس وجميع أسلافها وزوجة تشارلز كاميلا وابنه البكر ولي العهد وليام.

المصدر: وكالات