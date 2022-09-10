مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، اليوم السبت، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

وصباح اليوم، انطلقت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في قصر سانت جيمس في لندن لتنصيبه، إذ أنه منذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية العرش، هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952.

فبعد وفاتها الخميس الماضي، عقب حكمها لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

المصدر: وكالات