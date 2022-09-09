وصول 20 عائلة مع آلياتهم وممتلكاتهم إلى المناطق الآمنة عبر معبر التايهة قادمين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 23:20

وصول 20 عائلة مع آلياتهم وممتلكاتهم إلى المناطق الآمنة عبر معبر التايهة قادمين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية في إدلب

منذ 27 mins 9 September، 2022
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