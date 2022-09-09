مكتب ميقاتي: رئيس الحكومة التقى هوكستين وتمت مناقشة افكاره على ان يتم ابلاغه الجواب عليها في وقت قريب

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكستين بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وفي خلال الاجتماع تمت مناقشة الافكار التي يحملها الموفد الاميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكستين الجواب عليها في وقت قريب، وفق المكتب الاعلامي لميقاتي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام