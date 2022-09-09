الوزير حمية بحث ورئيس الجامعة اللبنانية في الحلول المناسبة لقضية ال pcr بين الجامعة وشركات الطيران

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، وتناول البحث الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الحلول المناسبة لقضية ال pcr بين الجامعة وشركات الطيران، وافاق مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة اللبنانية.

واكد حميه ،وفق بيان عن مكتبه الاعلامي” اهمية التعاون مع الجامعة اللبنانية في القطاعات كافة التي تعنى بها الوزارة، وخصوصاً في مجالات مراقبة جودة تنفيذ الأعمال، والأعمال المخبرية التي تحتاجها الوزارة ،وكذلك في ما خص أعمال التصميم والاستشارات الهندسية، بالاضافة الى امكان اعتماد بعض مختبرات الجامعة لمراقبة الأشغال وتزويد الوزارة بنتائج فحوصات للأعمال المختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام