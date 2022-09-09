مستوطنين بحماية قوات الاحتلال يرشقون بالحجارة ويرشون الغاز على المارين قرب مدخل مستوطنة حومش على شارع نابلس جنين (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2022 - 01:36

مستوطنين بحماية قوات الاحتلال يرشقون بالحجارة ويرشون الغاز على المارين قرب مدخل مستوطنة حومش على شارع نابلس جنين (قناة الاقصى)

منذ 3 ساعة 8 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة