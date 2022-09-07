ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في حلب شمال سوريا إلى 7 وفيات

ارتفع عدد الوفيات جراء انهيار بناء مخالف بحي الفردوس في حلب إلى 7، بعد انتشال جثث 4 نساء وطفلين ورجل، بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقى العلاج.

وأوضح قائد الشرطة اللواء ديب ديب أن البناء مؤلف من 5 طوابق وانهار بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأوا بإجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.

وقال الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب إن سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية وهو مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار جراء الإرهاب.

ووجه محافظ حلب حسين دياب إلى إخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وأبعاد الأهالي عن الموقع.

المصدر: وكالة سانا