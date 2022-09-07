وفد تجمع العلماء المسلمين التقى مفتي العراق على هامش مؤتمر نداء الاقصى

التقى وفد “تجمع العلماء المسلمين” المشارك في مؤتمر نداء الأقصى المنعقد في العراق، مفتي العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي في مقر دار الإفتاء العراقي في مسجد أم الطبول في بغداد.

وضم وفد التجمع والذي يترأسه رئيس مجلس الأمناء الشيخ غازي حنينه: أعضاء الهيئة الإدارية الشيخ ماهر مزهر والشيخ حسين غبريس ومسؤول الفريق الفني للتجمع الشيخ محمد اللبابيدي.

ولفت بيان للتجمع الى أن حنينه “تحدث باسم الوفد ناقلاً لسماحته تحيات تجمع العلماء المسلمين في لبنان، وأوضح الدور المحوري الذي يلعبه التجمع في تاريخ أمتنا وأنه ضمانة للوحدة الإسلامية ووحدة الأمة، مؤكدا أن التجمع سيبقى النموذج الأمثل للوحدة الإسلامية في العالم”.

من جهته، عرض الصميدعي “للتاريخ العريق الذي يحمله الإفتاء العراقي وهذه الدار بالتحديد التي منها انطلق العمل الجهادي والمقاوم في مختلف المراحل من الحرب ضد المحتل الأمريكي والحرب ضد العدو التكفيري”، مشيرا الى ان “تجربة تجمع العلماء المسلمين كانت مصدر إلهام له ولأهل العراق للالتفاف حول وحدة الأمة التي بها الخلاص من البلاء الذي يهدد العراق”.

وفي الختام أعلن انه “إكراماً للأخوة علماء الأمة الإسلامية المقاومين من كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي، سيطلق على هذه القاعة اسم “قاعة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام